Турецькі вболівальники під час матчу закидали сміттям російських волейболісток
Турецькі вболівальники закидали волейболісток краснодарського "Динамо" сторонніми предметами під час першого фінального матчу розіграшу Кубка ЄКВ зі стамбульським "Галатасараєм".
Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила гравець російського клубу Тетяна Кошелєва.
"Фанати турецької команди вели себе більш ніж неадекватно,їх слова і жести показували всю ненависть по відношенню до нас. З трибун на наші голови летіло сміття. А найголовнішим потрясінням для мене став момент, коли головний тренер "Галатасарая" показував середній палець мені і співробітникам нашої команди", - написала про свої враження від гри російська волейболістка. При цьому результат гри, в якій росіянки програли, волейболістка коментувати не стала.
Перший фінальний матч розіграшу Кубка ЄКВ пройшов 29 березня в Стамбулі. Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь турецької команди. Гра-відповідь фіналу пройде 2 квітня у Краснодарі.