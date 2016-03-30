Турецькі вболівальники під час матчу закидали сміттям російських волейболісток

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила гравець російського клубу Тетяна Кошелєва.

"Фанати турецької команди вели себе більш ніж неадекватно,їх слова і жести показували всю ненависть по відношенню до нас. З трибун на наші голови летіло сміття. А найголовнішим потрясінням для мене став момент, коли головний тренер "Галатасарая" показував середній палець мені і співробітникам нашої команди", - написала про свої враження від гри російська волейболістка. При цьому результат гри, в якій росіянки програли, волейболістка коментувати не стала.

Перший фінальний матч розіграшу Кубка ЄКВ пройшов 29 березня в Стамбулі. Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь турецької команди. Гра-відповідь фіналу пройде 2 квітня у Краснодарі.