В Києві вшанували вітчизняних фехтувальників, які внесені до "Залу слави" Міжнародної федерації фехтування

До списку увійшли Олімпійські чемпіони та призери – Григорій Крісс, Володимир Смирнов, Вадим Гутцайт, Ольга Харлан, Сергій Голубицький та Віктор Путятін, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Заслужені нагороди легендарним особистостям вручив президент Національного олімпійського комітету України, член Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету Сергій Бубка і президент Національної федерації фехтування України Павло Гайдай.

Отримати нагороди Сергія Голубицького та Володимира Смирнова прийшли їх рідні – матір Галина Голубицька та дружина Емма Смирнова з онуком відповідно.

«Це шість українських спортсменів, які зробили неоцінений внесок у розвиток не лише вітчизняного, а й світового фехтування, які все своє життя віддані улюбленій справі – цьому чудовому виду спорту. Подібні міжнародні визнання мають величезне значення для українського спорту. Це свідчення високої оцінки світової спортивної спільноти професіоналізму та майстерності наших спортсменів», - сказав Сергій Бубка.

Головний олімпієць України висловив впевненність, що славні та гарні традиції фехтування в Україні будуть продовжені та примножені.

У заході також взяли участь член президії НФФУ Сергій Міщенко й засновник благодійного фонду Володимира Смирнова Володимир Миронюк.

«Українське фехтування багате видатними спортсменами, які переписали історію не лише вітчизняного, а й світового фехтування. Ми пишаємося вашими визначними досягненнями й щиро вдячні кожному з вас», - сказав під час заходу Павло Гайдай.

Відзначимо, що шістка уславлених українських спортсменів - це одне з найпотужніших представництв у «Залі слави» серед 146 видатних фехтувальників світу.

Одним з критеріїв для включення до «Залу слави» є золота олімпійська медаль або декілька срібних, бронзових нагород Ігор. Крім цього, спортсмен повинен протягом всієї своєї кар'єри проявляти справжню відданність фехтуванню, плідно та багато працювати для поширення ідеалів олімпізму, шляхетності в спорті та бути взірцем для молодого покоління.