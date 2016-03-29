Двоє бельгійських велогонщиків померли протягом двох днів

Двоє бельгійських велогонщиків-професіоналів померли протягом двох днів, відповідно, в результаті аварії і серцевого нападу.

Дан Мюнгхер помер від серцевого нападу, який трапився під час гонки, що проходила в неділю, 27 березня, повідомляється на сайті команди Roubaix–Lille Mеtropole, за яку виступав бельгієць. У критичному стані Мюнгхер був доставлений до лікарні французького міста Аяччо, де помер наступного дня, 28 березня. Спортсмену 13 квітня повинно було виповниться 23 роки.

Інший трагічний випадок стався у неділю, 27 березня, під час класичної одноденки Гент — Вевельгем, коли Антуан Демуатье зіткнувся з мотоциклом. 25-річного спортсмена оперативно відправили у відділення інтенсивної терапії лікарні французького Лілля, але за кілька годин він помер.