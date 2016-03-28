Українець Долгополов програв у третьому колі тенісного турніру в Майамі і вибув з боротьби

Матч завершився з рахунком 2-6 2-6, повідомляє Великий теніс України.

Українець почав поєдинок з брейкпоінта - 1-0. П'ять разів був рахунок "рівно" на подачі Олександра, але суперник все-таки зробив зворотний брейк. Тенісист виграв також наступний гейм нашого тенісиста (3-1). У свою чергу, нав'язати боротьбу японцеві на його подачі Долгополову не вдалося. Кей, в свою чергу, реалізує чергові брейкпоінти (й одночасно сетболи) - 6-2.

Чотири брейкпонта на старті другого сету відіграє Долгополов (1-1). За рахунку 2-1 український тенісист все-таки робить брейк. Були можливості у Кеї по ходу партії збільшити відрив, але він ними не скористався. У восьмому геймі японець бере другий брейк у цьому сеті і заробляє путівку в четвертий раунд.

Поєдинок тривав 1 годину 12 хвилин.

Долгополов був останнім із представників України в чоловічій одиночній сітці.

Пізно вночі за київським часом сьогодні свій матч четвертого кола жіночих змагань проведе остання представниця України Еліна Світоліна, яка буде протистояти Катерині Макаровій (Росія).

Турнір у Майамі проходить з 21 березня по 3 квітня.