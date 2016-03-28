НОК України виділив додатково 900 тисяч гривень на стипендії олімпійцям

НОК України призначив спеціальні стипендії і для наймолодших олімпійців – чемпіонів та призерів II зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2016 року в Ліллехаммері, а також медалістів XIII літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2015 року в Тбілісі, виділивши на це біля 400 тис. грн.

Дана програма успішно продовжує планомірну політику НОК, започаткованої ще з 2010 році після I літніх Юнацьких Олімпійських ігор в Сінгапурі, згідної якої юні спортсмени та їх тренери протягом року отримуватимуть щомісяця іменну допомогу.

На залишилися поза увагою і ті атлети, хто завершив свої активні виступи, але прагне й надалі служити олімпійським цінностям та слідувати олімпійським ідеалам. 26 щорічних стипендій із загальним фондом майже 500 тис. грн. надасть можливість спортсменам спробувати свої сили у ролі стипендіатів регіональних представництв Національного олімпійського комітету.

Починаючи з 2011 року реалізація такої програми дала можливість залишити молоді професійні кадри в Україні та надати їм мотивацію щодо подальшого розвитку й самовдосконалення, а також сприяло соціальній інтеграції спортсменів після завершення активної кар’єри.

«Національний олімпійський комітет України докладає максимальних зусиль для надання фінансової допомогти спортсменам та всім суб’єктам олімпійського руху. Кошти, які надходять від наших спонсорів та партнерів, ми вкладаємо у тих, хто прославляє нашу країну на міжнародній арені, здобуваючи їй славу і авторитет, а також сприяємо інтеграції атлетів у буденне життя, залучаючи їх досвід, знання у розвиток олімпійського руху в Україні», - наголосив президента НОК України Сергій Бубка.