Долгополов та Світоліна вийшли в наступне коло тенісного турніру в Маямі

Українці Олександр Долгополов та Еліна Свитлина виграли чергові матчі на тенісному турнірі в Майамі, в той час як Сергій Стаховський не зміг завершити свій поєдинок через травму і припинив боротьбу, повідомляє Великий теніс України.

Долгополов у матчі другого кола обіграв Андреаса Сеппі (Італія) з рахунком 6-4 6-4.

На початку першої партії суперники обмінялися брейками і наступного разу виграти гейм на подачі Сеппі українцю вдалося вже під кінець сету. У свою чергу, Сеппі зміг вийти вперед на старті другої партії, а потім подвоїв кількість брейків (4-1). Після цього ініціатива в матчі перейшла до Долгополова, який виграв п'ять геймів поспіль і завоював путівку в третій круг.

Наступний суперник Олександра Долгополова - шоста ракетка турніру Кей Нісікорі. Тенісисти вже зустрічалися на турнірі в Шанхаї (2011), Брісбені (2013) і Акапулько (2015) і в усіх матчах перемогу в двох сетах святкував японець.

А от Сергій Стаховський свій матч проти американця Джека Сока завершити не зміг. За рахунку 2:6, 2:3 він викликав на корт фізіотерапевта, але після масажу не відчув себе легше і змушений був достроково припинити боротьбу.

У свою чергу, Світоліна у матчі третього кола жіночого одиночного турніру обіграла Каролін Возняцкі (Данія) 5-7 6-4 7-6 (1).

В першій і другій партії все вирішив "зайвий" брейк, коли по черзі перевагу здобували датчанка і українка. А у вирішальній третій партії суперниці дійшли до тай-брейку, в якому українка розгромила суперницю - 7:1.

У четвертому раунді Світоліну чекає зустріч з Катериною Макаровою (Росія). Три очних поєдинки провели тенісистки в 2015 році і в усіх матчах перемогу святкувала росіянка (Сідней, Майамі, Відкритий чемпіонат США). До речі, Макарова у другому раунді цьогорічного турніру в Майамі обіграла іншу українку Лесю Цуренко.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Майамі проходить з 21 березня по 3 квітня.