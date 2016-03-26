"Мотор" програв угорському "Веспрем" і вибув з боротьби в гандбольній Лізі чемпіонів

Матч, що завершився в Угорщині, господарі виграли з рахунком 41:28, повідомляє офіційний сайт Європейської федерації гандболу.

Господарі майданчика з "Веспрема" впевнено провели весь матч, вже по ходу першого тайму створивши собі перевагу в десять голів. Щоправда, в кінцівці тайму, чинний чемпіон України трохи скоротив відставання в рахунку - 23:14, "+9" для господарів за підсумками тайму. Тим не менш, це не позначилося суттєвим чином на ході гри. Після перерви угорці не були настільки агресивні, грали практично на рівних з гостями, але зуміли збільшити перевагу ще на чотири голи, до "+13".

Кращими гравцями у складі української команди стали Сергій Шельменко та Ігор Сорока, на рахунку яких по 6 голів.

Як повідомляв УНІАН, перший матч, що відбувся тиждень тому в Запоріжжі, завершився з рахунком 24:29 на користь угорської команди.