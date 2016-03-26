Українські юніори завоювали бронзу чемпіонату Європи з бадмінтону у парі

В Любліні (Польща) завершився чемпіонат Європи з бадмінтону серед 17-річних дівчат і юнаків, де в міксті (змішана парна категорія) Марина Іллінська і Данило Боснюк стали бронзовими призерами, повідомляє прес-служба Федерації бадмінтону України.

Пара починала змагання з 1/32 фіналу. Українці послідовно обіграли представників Ізраїлю, Туреччини, Данії та Англії. А в півфіналі Іллінська - Боснюк не змогли здолати російську пару Михайло Лавріков та Анастасія Медведєва (18-21, 21-7, 17-21), ставши володарями «бронзи». Росіяни у фіналі поступилися у боротьбі за чемпіонство парі з Данії, задовільнившись сріблом.

У жіночій одиночці Марина Іллінська була сіяна першою і починала змагання з 1/32 фіналу. Марина послідовно розправилася з представницями Ірландії, Чехії та Англії, але зупинилася за крок від медалі, програвши у чвертьфіналі датській спортсменці Лін Крістоферсен: 11-21, 17-21. У свою чергу Дар'я Галіцина завершила виступ в 1/16 фіналу.

У жіночій парній категорії Анастасія Прозорова і Валерія Рудакова програли у першому колі спортсменкам з Білорусі. В чоловічій парній категорії Михайло Махновський і Дмитро Ковальов програли у першому колі змагань парі з Уельсу, а Владислав Стерін і Роман Алтунян дійшли до 1/8 фіналу.

Чемпіонат Європи в Польщі проходив 21-25 березня.