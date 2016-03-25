Виконком НОК висловив стурбованість щодо можливої ліквідації Міністерства молоді та спорту

Виконком Національного олімпійського комітету України висловлює глибоку стурбованість щодо можливої ліквідації Міністерства молоді та спорту, повідомляє прес-служба НОК України.

Зокрема, у заяві йдеться: "У відповідальний період підготовки до Ігор ХХХІ Олімпіади, яка вже за 133 дні розпочнеться в бразильському Ріо-де-Жанейро, такий крок може поставити під загрозу ефективність забезпечення належного підготовчого процесу та великого спектру організаційних питань, пов’язаних з цим. Більше того, як свідчить досвід численних минулорічних трансформацій, відсутність центрального органу виконавчої влади, що опікується питаннями фізичної культури та спорту, ставить під загрозу як розвиток спорту вищих досягнень, так і забезпечення фізичної культури як основного чинника здоров’я нації".

Українські спортсмени попри різні труднощі продовжують прославляти нашу країну в світі, а на честь їх перемог над найпрестижнішими світовими аренами підіймається державний прапор та лунає гімн України.

З огляду на те, що розвиток фізичної культури і спорту є одним із пріоритетів державної політики Національний олімпійський комітет виступає за збереження Міністерства молоді та спорту.

Як повідомляв УНІАН, ігри XXXI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) пройдуть з 5 по 21 серпня 2016 року.

Наразі триває ліцензійний відбір на участь в Олімпіаді, який завершиться в червні поточного року. Вже 124 спортсмени вибороли право участі у Іграх-2016. Остаточний склад збірної України буде затверджений Виконкомом Національного олімпійського комітету України за підсумками ліцензійного відбору та за пропозиціями національних олімпійських федерацій наприкінці липня 2016 року.