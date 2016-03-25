Президент Федерації біатлону України Бринзак: "Мінмолодьспорт збираються ліквідувати"

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив про те, що у нього є достовірна інформація про ліквідацію у найближчий час Міністерства молоді та спорту України. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"У нас знову погані новини!!! Є достовірна інформація, що збираються ліквідувати міністерство у справах молоді і спорту. Я звертаюся до всіх федерацій і спортсменів об'єднатися і відстояти наше Міністерство, яке разом з нами гідно представляє Україну в світі. Нічого не змінюється на жаль у свідомості чиновників, ніякої поваги до людей, які прославляють нашу державу і є справжніми патріотами на відміну від псевдореформаторів у влади. Ганьба всім причетним до знищення Українського спорту", - заявив Бринзак.

Як повідомлялося раніше, профільне Міністерство неодноразово намагалися розформувати і замість нього створити Держкомітет по спорту, але до реформи справа так і не доходила.