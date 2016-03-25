Призначено шефа місії Олімпійської збірної команди України на Ігри в Ріо-де-Жанейро

Призер Олімпійських ігор з академічного веслування, член Виконкому Національного олімпійського комітету України Ніна Уманець призначена шефом місії Ігор XXXI Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро, повідомляє прес-служба НОК України.

Її заступником стала призерка Олімпійських ігор зі стрибків у воді, начальник управління олімпійського руху НОК України, шеф місії на Юнацьких Олімпійських іграх і Європейських юнацьких олімпійських фестивалях Анна Сорокіна.

Таке рішення на сьогоднішньому засіданні під головування Сергія Бубки ухвалив Виконком Національного олімпійського комітету України.

Ніна Уманець вже вп’яте очолюватиме штаб Олімпійської команди України. За її плечима досвід роботи на найпрестижніших змаганнях чотириріччя: Іграх 2008 року в Пекіні, Ванкувері-2010, Лондоні-2012 та Сочі у 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, ігри XXXI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) пройдуть з 5 по 21 серпня 2016 року. Планується, що у змаганнях візьмуть участь понад 10,5 тисяч атлетів з 206 країн світу, які розіграють 306 комплектів нагород у 42 олімпійських дисциплінах.

Наразі триває ліцензійний відбір на участь в Олімпіаді, який завершиться в червні поточного року. Вже 124 спортсмени вибороли право участі у Іграх-2016. З поіменним списком можна ознайомитись на офіційному сайті НОК України або за посиланням. Остаточний склад збірної України буде затверджений Виконкомом Національного олімпійського комітету України за підсумками ліцензійного відбору та за пропозиціями національних олімпійських федерацій наприкінці липня 2016 року.