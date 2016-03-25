Українець Стаховський вийшов у другий раунд тенісного турніру в Маямі

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У Майамі (США) завершився матч першого раунду тенісного турніру Miami Open presented by Itaú (категорія: ATP World Tour Masters 1000), в якому українець Сергій Стаховський обіграв Ніколаса Яррі (Чилі), повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 7-6 (7) 7-5.

Матч проходив у впертій боротьбі, де в першій партії все вирішилося на тай-брейку, коли Стаховський при рахунку 7:7 виграв два розіграші поспіль - 9:7. А в другому сеті суперники вклалися у відведені 12 геймів. При рахунку 5:5 українець зробив брейк, вигравши два гейми поспіль.

У другому колі наш тенісист проведе матч проти 22-ї ракетки турніру Джека Сока. У 2013 році суперники зустрічалися саме в Майамі, але на стадії кваліфікації. Сильніше був американець - 4-6 7-6(3) 6-2.

Також з другого кола почне боротьбу на турнірі Олександр Долгополов, чиїм суперником на цій стадії змагань стане італієць Андреас Сеппі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в жіночому турнірі в Майамі до третього кола пробилася Еліна Світоліна, яка зіграє з Кароліна Возняцкі (Данія).

Всі три матчі за участю українських тенісистів пройдуть у суботу, 26 березня.

Турнір у Майамі проходить з 21 березня по 3 квітня.