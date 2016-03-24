Світоліна вийшла до третього кола тенісного турніру в Маямі

Гра завершилася з рахунком 6-3 6-0, повідомляє Великий теніс України.

За весь матч, який тривав 1 годину 12 хвилин, у китаянки був тільки один брейкпоїнт. Чжан повела на старті поєдинку 2-0, але Світоліна відразу ж зробила зворотний брейк. Ще двічі українка виграла гейми на подачі суперниці і забрала перший сет у свій актив.

Друга партія пройшла під контролем Еліни - 6-0 і путівка в третій круг для нашого лідера.

Наступна суперниця Еліни Світоліної визначиться в матчі Каролін Возняцкі (Данія) і Вані Кінг (США).

У свою чергу, Леся Цуренко не втримала перевагу в грі з Катериною Макарова (Росія) 6-3 4-6 3-6. Раніше у жіночому турнірі в матчі першого кола програла Катерина Бондаренко. Вона поступилася іншій росіянці Дарині Касаткіній і вибула з боротьби.

Таким чином, Світоліна залишилася єдиною представницею України в жіночому одиночному розряді змагань.

У той же час, в чоловічому турнірі Miami Open presented by Itaú (категорія: ATP World Tour Masters 1000) Ілля Марченко свій матч першого кола проводив проти Адріана Маннаріно (Франція) і також не втримав переваги 6-2 2-6 3-6. Пізно вночі свій стартовий матч на турнірі проведе Сергій Стаховський, а завтра розпочне виступи Олександр Долгополов.

Турнір у Майамі проходить з 21 березня по 3 квітня.