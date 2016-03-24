Суд у Лозанні позбавив медалей шістьох російських спортсменів через допінг

Як передає Радіо Свобода, відповідне рішення оголосив сьогодні Спортивний арбітражний суд у швейцарській Лозанні.

Суд задовольнив апеляцію Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF), яка стосувалася «вибіркових» покарань, винесених проти шести легкоатлетів, визнаних винними у вживанні допінгу.

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Суд постановив, що Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) помилково визначило час порушення антидопінгових норм російськими спортсменами таким чином, що це дозволило порушникам зберегти їхні найкращі результати й титули.

Судове рішення означає, що Сергій Кірдяпкін втратить золоту медаль Олімпіади-2012 у ходьбі на 50 кілометрів. Інші п’ять покараних спортсменів – Сергій Балукін, Валерій Борчин, Володимир Канайкін, Ольга Каніськіна і Юлія Заріпова.

Росія відсторонена від змагань під егідою ІААФ після звинувачень із боку Всесвітньої антидопінгової агенції в поширеному і підтримуваному державою вживанні допінгу російськими легкоатлетами.