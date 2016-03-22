Оприлюднені претенденти на звання кращого спортсмена України 2015 року

Під час засідання Української академії спорту сьогодні були оприлюднені трійки претендентів премії "Герої спортивного року-2015" у вісьми номінаціях, з яких члени Академії шляхом таємного голосування обрали переможців, повідомляє прес-служба НОК України.

Зокрема, на звання найкращого спортсмену року претендує Жан Беленюк (греко-римська боротьба), Олег Верняєв (гімнастика) і Павло Тимощенко (сучасне п'ятибороство). На звання найкразої спортсменки - Яна Беломоіна (велоспорт-маунтенбайк, крос-кантрі), Валентина Семеренко (біатлон) та Юлія Ткач (боротьба).

Організаторами заходу виступають Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту України.

Президент НОК України Сергій Бубка під час засідання наголосив: «Рік запам’ятався нам 19 нагородами чемпіонатів світу та 33 медалями європейських першостей - і це тільки в олімпійських номерах програми. На перших історичних Європейських іграх наші спортсмени 46 разів піднімались на п’єдестал пошани. Підтвердили свій високий рівень українські спортсмени-паралімпійці і представники неолімпійських видів спорту. Приємно, що нам є ким пишатись і кого вшановувати».

У свою чергу, президент Української академії спорту Ніна Уманець нагадала процедуру обрання номінантів. «Спочатку експертна комісія фахівців Національного олімпійського комітету й Міністерства молоді та спорту провела детальний аналіз виступів наших атлетів на головних стратах року і підготувала розширений список претендентів по кожній з номінацій. Після цього протягом двох тижнів свою думку висловили 252 представники загальнонаціональних та регіональних мас-медіа. За підсумками журналістських голосів були сформовані трійки претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів».

Сьогодні шляхом таємного голосування «академіки» оберуть переможців у 8 номінаціях, а вже під час самої церемонії про них почує вся країна.

Також «академіки» залишають за собою право встановити спеціальні нагороди Церемонії, але про всі подробиці можна буде дізнатись безпосередньо 8 квітня.

«Впевнений, що 10-а Всеукраїнська урочиста церемонія «Герої спортивного року» стане знаковою спортивно-культурною подією країни, а тому чекайте на приємні сюрпризи», - додав на завершення засідання Сергій Бубка.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня у Київському національному академічному театрі оперети відбудеться ювілейна X Всеукраїнська церемонія нагородження «Герої спортивного року-2015».

«Герої спортивного року» – це національний «Спортивний Оскар», покликаний визначити та нагородити кращих спортсменів, тренерів, команди та фахівців з усіх видів спорту.