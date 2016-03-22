Три українські тенісисти зіграють на другому турнірі серії "Мастерс" нинішнього сезону

Три представника України зіграють в чоловічому одиночному турнірі Miami Open presented by Itaú (категорія: ATP World Tour Masters 1000), повідомляє Великий теніс України.

Всі тенісисти України потрапили в нижню половину сітки.

Олександр Долгополов стартовий раунд, як посіяний під 27-м номером, пропускає. У другому колі його чекає протистояння з переможцем матчу Андреаса Сеппі (Італія) і Дональда Янга (США). Кращий результат Долгополова на цьому турнірі - чвертьфінал у 2014-му році.

Ілля Марченко вперше проведе матч проти Адріано Маннаріно (Франція). Кращий результат Марченка на турнірі: другий раунд у 2010-му році.

У свою чергу, Сергій Стаховський стартує матчем проти володаря wild card Ніколаса Яррі (Чилі). Кращий результат Стаховського на турнірі: третій раунд у 2010-му році.

Турнір у Маямі пройде з 21 березня по 3 квітня.