Російські борці слідом за легкоатлетами можуть втратити шанси поїхати на Олімпіаду через допінг

Позитивний результат на допінг у збірній Росії з боротьби дали десятки проб, дослідження яких було проведено за ініціативи Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР). Про це в ході засідання колегії Мінспорту заявив глава ФСБР Михайло Маміашвілі, повідомляє ТАСС.

Напередодні стало відомо, що допінг-проби двох російських борців греко-римського стилю Євгена Салєєва і Сергія Семенова дали позитивний результат на заборонену з 1 січня речовину мельдоний.

"У команді десятки позитивних проб, всі у важких психологічних умовах. Це за нашим дослідженням, які ми провели у себе", - сказав Маміашвілі.

Також він додав, що за певних обставин через допінг російські борці ризикують взагалі не поїхати на Олімпіаду-2016.

Раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) повідомило, що з 1 січня мельдоний знайдений вже в 110 допінг-пробах. За даними ТАСС, щонайменше 18 російських спортсменів підозрюються в застосуванні цієї речовини.

У 2015-му році через велику кількість випадків використання інших препаратів, була дискваліфікована в повному складі збірна Росії з легкої атлетики, яка вже пропустила зимовий чемпіонат світу і також ризикує не потрапити на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро.

У свою чергу, заступник голови уряду РФ Аркадій Дворкович, на питання про те, чи може Росія взагалі пропустити Олімпійські ігри через мельдоній, відповів: "Я про таке навіть думати не хочу. Ми будемо робити все, щоб наші спортсмени взяли участь у Олімпійських іграх".

Речовина мельдоній (препарат "Мілдронат") застосовують у спорті з метою підвищення витривалості організму до високих фізичних навантажень під час тренувань і до високих нервово-психічних навантажень під час змагань.