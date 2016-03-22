Російські борці слідом за легкоатлетами можуть втратити шанси поїхати на Олімпіаду через допінг
Голова Федерації спортивної боротьби Росії зазначає, що десятки проб дали позитивні результати на наявність заборонених речовин.
Позитивний результат на допінг у збірній Росії з боротьби дали десятки проб, дослідження яких було проведено за ініціативи Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР). Про це в ході засідання колегії Мінспорту заявив глава ФСБР Михайло Маміашвілі, повідомляє ТАСС.
Напередодні стало відомо, що допінг-проби двох російських борців греко-римського стилю Євгена Салєєва і Сергія Семенова дали позитивний результат на заборонену з 1 січня речовину мельдоний.
"У команді десятки позитивних проб, всі у важких психологічних умовах. Це за нашим дослідженням, які ми провели у себе", - сказав Маміашвілі.
Також він додав, що за певних обставин через допінг російські борці ризикують взагалі не поїхати на Олімпіаду-2016.
Раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) повідомило, що з 1 січня мельдоний знайдений вже в 110 допінг-пробах. За даними ТАСС, щонайменше 18 російських спортсменів підозрюються в застосуванні цієї речовини.
У 2015-му році через велику кількість випадків використання інших препаратів, була дискваліфікована в повному складі збірна Росії з легкої атлетики, яка вже пропустила зимовий чемпіонат світу і також ризикує не потрапити на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро.
У свою чергу, заступник голови уряду РФ Аркадій Дворкович, на питання про те, чи може Росія взагалі пропустити Олімпійські ігри через мельдоній, відповів: "Я про таке навіть думати не хочу. Ми будемо робити все, щоб наші спортсмени взяли участь у Олімпійських іграх".
Речовина мельдоній (препарат "Мілдронат") застосовують у спорті з метою підвищення витривалості організму до високих фізичних навантажень під час тренувань і до високих нервово-психічних навантажень під час змагань.