Українська тенісистка Бондаренко піднялася на 11 місць у світовому рейтингу

Українка піднялася з 70-го на 59-е місце, повідомляє офіційний сайт WTA.

У свою чергу, дві інші українки, що знаходяться в Топ-100 світового рейтингу погіршили свої позиції. Еліна Світоліна з 14-го місця опустилася на 16-е, а Леся Цуренко - з 36-го на 46-е.

Рейтинг, як і раніше, очолює американка Серена Вільямс, слідом за якою розташувалися Агнешка Радванська з Польщі та Анжелік Кербер (Німеччина).

У свою чергу, у чоловічому рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів Олександр Долгополов залишився на 29-му місці, Ілля Марченко піднявся з 72-го на 68-ме місце, а от Сергій Стаховський опустився зі 105-ї на 115-у сходинку.

Рейтинг очолює серб Новак Джокович, слідом за якими йдуть британець Енді Маррей і швейцарець Роджер Федерер.