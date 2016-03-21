Українець Мільчев став переможцем етапу Кубка світу зі стендової стрільби в Нікосії

Олімпійський чемпіон Сіднея-2000, показав 2-й результат у кваліфікації, вразивши 121 мішень з 125-ти, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Потім українець прекрасно провів півфінал, розбивши 15 тарілок з 16-ти.

У фіналі нашому стрілку протистояв британець Девід Ллевеллін. У вирішальному поєдинку обидва вразили по 14 мішеней, а в перестрілці більш точним виявився Мільчев - 4 проти 3 розбитих тарілок.

Мільчев завоював звання олімпійського чемпіона зі стендової стрільби на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї, набравши 150 очок із 150 можливих, повторивши таким чином світовий рекорд.