Українець Касьянов завоював срібло у багатоборстві чемпіонату світу з легкої атлетики

Касьянов за сумою семи видів набрав 6182 очка й очолив європейський топ-лист сезону, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Переміг з найкращим результатом сезону у світі американець Ештон Ітон – 6470.

У другий день змагань Касьянов побив особистий рекорд зі стрибків з жердиною – 4,90 м. У решті видів українець показав такі результати: 60 м – 6,86 с; стрибки у довжину – 7,49 м; штовхання ядра – 14,53 м; стрибки у висоту – 1,99 м; 60 м з бар’єрами – 7,91 с; 1000 м – 2.39,64 хв.

У свою чергу, Андрій Проценко з результатом 2,29 метра став сьомим в змаганнях зі стрибків у висоту. Чемпіоном світу у цьому виді програми стал італієць Джанмарко Тамбері - 2,36 метра.

Як повідомляв УНІАН, напередодні дві медалі українки завоювали в жіночому багатоборстві - «срібло» Анастасії Мохнюк і «бронза» Аліни Фьодорової.

Перед заключним днем змагань збірна України з трьома нагородами (0-2-1) посідає 11-те місце у медальній таблиці. Беззаперечним лідером таблиці є команда-господар турніру США, на рахунку якої 15 нагород (8-4-3). В жодної іншої команди немає більше 3 нагород й не більше 1 золотої медалі.

Одне з нововведень організаторів чемпіонату світу-2016 у приміщенні – забіги на 800 метрів серед ветеранів. Саме у такому взяв участь українець Олександр Лисенко (вікова категорія 60+) і фінішував третім (2.17,38 хв). Переміг британець Девід Рой Вілкокс (2.15,90 хв).

Чемпіонат світу з легкої атлетики 17-20 березня приймає Портленд (Орегон, США).