Запорізький "Мотор" програв перший матч 1/8 фіналу гандбольної Ліги чемпіонів

У Броварах (Київська обл.) завершився перший матч 1/8 фіналу гандбольної Ліги чемпіонів, в якому чемпіон України запорізький "Мотор" приймав угорський "Веспрем" і програв з рахунком 24:29.

Гра проходила в рівній боротьбі тільки в першому таймі, який "Мотор" зміг звести внічию - 12:12. Після чого більш досвідчені і володіючи високим класом гравці угорської команди захопили перевагу. В середині другої 30-хвилинки "Веспрем" досяг переваги в п'ять голів і зберіг лідерство до кінця матчу.

Кращим гравцем у складі господарів майданчика став російський легіонер українського клубу Ігор Сорока, на рахунку якого 7 голів.

Матч-відповідь пройде в Угорщині 26 травня.

Переможець за сумою двох ігор потрапить до чвертьфіналу найпрестижнішого гандбольного єврокубка - вісімки найсильніших клубних команд Європи. Українській команді потрібно буде вигравати з різницею у 6 м'ячів, щоб потрапити до чвертьфіналу.