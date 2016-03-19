Українські легкоатлетки виграли дві медалі чемпіонату світу у приміщенні

Обидві українки завершили змагання з особистими рекордами і наразі очолюють європейський топ-лист сезону, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Мохнюк за сумою п’яти видів набрала 4847 очок, Фьодорова – 4770. Перемогла з найкращим результатом сезону у світі Бріанне Тісен-Ітон з Канади (4881).

Упродовж змагань Мохнюк також установила три особисті рекорди в окремих видах: з бігу на 60 м з бар’єрами (8,11 с), зі штовхання ядра (15,01 м) і зі стрибків у довжину (6,66 м). Стрибки у висоту вона завершила з результатом 1,85 м, а 800 м подолала за 2.23,19 хв.

Фьодорова почала змагання з особистого рекорду на 60-метрівці з бар’єрами (8,27 с). Після чого стрибнула у висоту на 1,85 м, виграла штовхання ядра (15,44 м), була третьою зі стрибків у довжину (6,33 м), а 800 метрів пробігла за 2.20,42 хв.

Для Фьодорової ця медаль чемпіонатів світу у приміщенні стала вже другою у кар’єрі. Два роки тому, у Сопоті, Аліна також виграла «бронзу».

Чемпіонат світу з легкої атлетики 17-20 березня приймає Портленд (Орегон, США).