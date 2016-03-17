14 українських спортсменів візьмуть участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики

В американському Портленді стартує світова першість з легкої атлетики у приміщенні.

Українська заявка на ЧС нараховує 14 спортсменів, повідомляє прес-служба НОК України. Відзначимо, що вперше в історії Україна на чемпіонатах світу буде представлена в показових змаганнях ветеранів. Склад збірної України виглядає таким чином: Жінки: Олеся Повх (60 м), Анастасія Ткачук (800 м), Коба Джойс, Ольга Бібік, Анастасія Бризгіна, Анастасія Лебідь (4х400 м), Анна Плотіцина (60 м з/б), Анастасія Мохнюк, Аліна Фьодорова (п'ятиборство). Чоловіки: Сергій Копанайко, Артем Шаматрин (60 м з/б), Андрій Проценко (висота), Олексій Касьянов (семиборство), Олександр Лисенко (800 м (60+). Чемпіонат світу з легкої атлетики триватиме в Портленді (США) 17-20 березня.

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