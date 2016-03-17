Міністр Жданов: Проросійські ЗМІ намагаються зірвати підготовку збірної України до олімпійських Ігор-2016

Мiнiстр молоді та спорту України Ігор Жданов висловився у своєму Facebook з приводу публикацій в ЗМІ про масовий відтік українських спортсменів після Ігор і Ріо-де-Жанейро, назвавши кінцевою метою цих публікацій зрив підготовки України до Олімпіади.

"Вкотре наголошую, що чутки про "масовий відтік" членів олімпійської та паралімпійської збірної України - це заяви безвідповідальних осіб, які часто інспіровані ззовні. В багатьох таких вкиданнях чітко прослідковується проросійський слід. Подібні заяви, замовні сюжети і статті виходять в ЗМІ і на телеканалах, які контролюються Кремлем та використвуються для путінської пропаганди в Україні. Ці сили мають просте завдання - зірвати підготовку України до Олімпіади. Бо в них у самих із цим великі проблеми, тому їм важливо показати і намалювати картинку, що в сусідніх країнах справи ще гірші", - заявив міністр.

Окрім того, Жданов зауважив: "Станом на початок березня 2016 р. українські спортсмени вже здобули 119 ліцензій на літні Олімпійські ігри та 85 ліцензій на Паралімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро. Підготовка до Ігор відбувається в нормальному, робочому режимі. 144 млн. 419 тис. грн. передбачено на виплату солідних грошових винагород спортсменам-чемпіонам та призерам Олімпійських ігор, а також їх тренерам".

Напередодні Олімпіади-2016 в Ріо ряд провідних українських спортсменів періодично виступають з різкою критикою діяльності Міністерства молоді та спорту і взагалі відношенням до спортсменів з боку держави. Можливість свого від`їзду за кордон після Ігор, зокрема, не виключили гімнаст Олег Верняєв, борець греко-римського стилю Жан Беленюк та фристайліст Олександр Авраменко.

Олімпійські ігри-2016 відбудуться з 5 по 21 серпня в бразильському Ріо-де-Жанейро.