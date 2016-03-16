Будівництво олімпійських об’єктів Ігор у Пхьончхані-2018 йде за графіком

Інспектори відзначили, що південнокорейське місто рухається у правильному напрямку і темпи підготовки до найголовніших стартів чотириріччя пришвидшились.

Голова Координаційної комісії МОК Гунілла Ліндберг висловила задоволення ходом будівництва на місцях проведення змагань та привітала організаторів Ігор з успішними тестовими змаганнями.

Перші раунди останніх тестових змагань - Альпійський Кубок світу, Кубок світу зі сноубордингу і Кубок світу з фрістайлу – здобули схвальні відгуки від спортсменів і технічних експертів.

У наступному зимовому сезоні планується проведення 24 тестових змагань.

«Ще багато роботи потрібно зробити, але Пхьончхан-2018 знаходиться на вірному шляху, щоб підготувати чудові Олімпійські ігри для Кореї і світу. Ми задоволені тим, що побачили і про що почули під час нашого візиту», - прокоментувала Гунілла Ліндберг.

Під час триденного візитку члени Координаційної комісії оглянули всі спортивні місця, а також обговорили з Оргкомітетом Ігор організаційні питання. Візит Комісії підтвердив, що будівництво льодової арени та інших спортивних споруд йде за графіком.