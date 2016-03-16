Бондаренко програла Вільямс і останньою з представників України залишила тенісний турнір в Індіан-Уеллсі

В Індіан-Уеллсі (США) завершився черговий ігровий день тенісного супертурніру BNP Paribas Open (категорія WTA Premier Mandatory), де українка Катерина Бондаренко програла Серені Вільямс, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 2:6, 2:6.

У протистоянні з найсильнішою тенісисткою світу на даний момент українка так і не змогла розкрити свої потенційні можливості.

При рахунку 2-1 американка робить брейк, а потім збільшує перевагу з подвійним брейком. Подати на сет у сьомому геймі Вільямс не змогла - три сетболи відіграє Бондаренко. Але Катерині не вдається забрати свій гейм - з п'ятого сетболу Серена записує партію в свій актив.

У другому сеті події розвивалися за схожим сценарієм: три брейка виконала Вільямс і один - Бондаренко.

За 1 годину 13 хвилин після початку зустрічі і з другого матчболу лідер світового жіночого тенісу оформляє вихід у чвертьфінал турніру.

Таким чином, на турнірі в США не залишилося жодного представника України. Раніше свої матчі в Індіан-Уеллсі програли Ольга Савчук Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Олександр Долгополов та Ілля Марченко.