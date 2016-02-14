Жіноча збірна України з біатлону виграла срібло на етапі Кубка світу в США

В Преск-Айлі (США) завершилася естафетна гонка серед жінок в рамках етапу Кубка світу, в якому збірна України зайняла підсумкове 2-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська команда виступала у складі Ірина Варвінець, Наталія Бурдига, Юлія Джима і Олена Підгрушна.

Вже на першому етапі Варвінець допустивши два промахи на вогневих рубежах, тим не менше, зуміла приїхати майже врівень з лідером перегонів, поступившись спортсменці зі збірної Швейцарії всього 4 секунди. Щоправда, на другому етапі Бурдига була не настільки точна, використавши чотири додаткові патрони, і фінішувавши на 4-му місці - 29,9 секунди відставання від нового лідера збірної Росії.

На третьому етапі Джима допустила лише один промах, але скоротити відставання від лідерів по дистанції не змогла - 30,6 секунди і те саме 4-е місце.

І тільки на останньому етапі ситуацію змінила Олена Підгрушна. Незважаючи на п'ять власних промахів, вона зуміла скористатися численними помилками суперниць і, в боротьбі за 2-е місце на фінішній прямій, обігнати команди Німеччини та Польщі. Українки фінішували з результатом 1 година 07 хвилин 36.2 секунди, відставши на 25.2 секунди від команди Чехії.

Етап КС в Преск-Айлі став останнім перед Чемпіонатом світу, який стартує 3 березня.