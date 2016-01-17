Українці взяли "золото" у змішаній естафеті кубка Європи з біатлону
17:27, 17 січня 2016Інше
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Українські біатлоністи вибороли золоті медалі у змішаній естафеті Відкритого кубка Європи з біатлону в Ріднау (Італія).
Змагання у Кубку IBU продовжаться в німецькому Арбере / biathlon.com.ua
Про це повідомляє портал biathlon.com.ua.
Золоті медалі Кубка IBU у змішаній естафеті отримали Юлія Журавок, Надія Бєлкіна, Андрій Доценко, Артем Прима.
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Змагання у Кубку IBU продовжаться в німецькому Арбере у п'ятницю, 22 січня, коли чоловіки і жінки вийдуть на дистанцію спринтерських гонок.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Рупольдингу (Німеччина) українські біатлоністки Ірина Варвинець, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна перемогли в естафетній гонці в рамках 5-го етапу Кубка світу.
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