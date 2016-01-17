Українці взяли "золото" у змішаній естафеті кубка Європи з біатлону

Про це повідомляє портал biathlon.com.ua.

Золоті медалі Кубка IBU у змішаній естафеті отримали Юлія Журавок, Надія Бєлкіна, Андрій Доценко, Артем Прима.

Читайте такожУкраїнські біатлоністи не поїдуть на чемпіонат Європи в російську Тюмень

Змагання у Кубку IBU продовжаться в німецькому Арбере у п'ятницю, 22 січня, коли чоловіки і жінки вийдуть на дистанцію спринтерських гонок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Рупольдингу (Німеччина) українські біатлоністки Ірина Варвинець, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна перемогли в естафетній гонці в рамках 5-го етапу Кубка світу.