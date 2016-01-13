Вже 23 українці здобули ліцензії Юнацьких Олімпійських ігор

1100 найкращих атлетів з 70 країн світу віком від 15 до 18 років у 15 зимових дисциплінах розіграють 70 комплектів нагород, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Наразі юні олімпійці проходять останні ліцензійні відбори та безпосередньо готуються до старту Юнацьких Ігор.

Відповідно до міжнародної кваліфікаційної системи з видів спорту вже 23 українці вибороли право на участь у ЮОІ з біатлону (2 дівчини та 2 юнака), лижного двоборства (1 юнак), фігурного катання (1 юнак, 1 спортивна пара та 2 танцювальні пари), санного спорту (3 юнаки та 1 дівчина), стрибків на лижах з трампліну (1 юнак), лижних гонок (1 юнак та 1 дівчина), гірськолижного спорту (1 юнак та 1 дівчина), скелетону (1 юнак), сноубордингу (1 юнак).

Остаточний склад національної Юнацької Олімпійської збірної України буде затверджений Виконкомом НОК наприкінці січня.

Відзначимо, що у 2008 року Міжнародний Олімпійський Комітет прийняв історичне рішення започаткувати проведення літніх та зимових Юнацьких Олімпійських ігор, маючи на меті, що такий форум носитиме не лише змагальний характер серед юних атлетів усього світу, а й включатиме у себе навчальну, пізнавальну та культурно-освітню складову.

Тож у вільний від стартів час спортсмени у Ліллехаммері зможуть відвідувати різноманітні семінари, майстер-класи з уславленими й титулованими олімпійцями, екскурсії, заняття з тімбілдінгу, які спрямовані на спілкування, налагодження контактів і підвищення рівня знань про історію та культуру інших країн. Підніматимуться й актуальні теми, зокрема: майбутньої кар’єри, здорового способу життя, боротьби з допінгом, профілактики травматизму і життя після спорту та як перемагати не лише на турнірах, але й в житті.

II Юнацькі Олімпійські ігри пройдуть з 12 по 21 лютого 2016 року у норвезькому Ліллехаммері.

З I ЮОІ 2012 року в Інсбруку наші спортсмени повернулись з 3 срібними медалями у фігурному катанні і шорт-треку.