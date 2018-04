В Україні з'явиться ще одна міжнародна багатоденна велогонка

Велогонка пройде в три етапи — 2, 3 і 4 серпня 2016 року вулицями Кіровограда, повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

Організаторами велогонки стали Кіровоградська обласна адміністрація та місцева федерація велоспорту, при підтримці та в партнерстві з Федерацією велосипедного спорту України (ФВСУ).

«Міжнародний старт також стане першою пробою організаторського таланту новообраного президента Федерації велоспорту Кіровоградської області Миколи Монашока. Він досить молодий, але впевнений, що йому вистачить здібностей і наполегливості успішно провести таку престижну велогонку. Бажаю йому гідно представити Україну та Кіровоградську область на міжнародному рівні», — прокоментував президент ФВСУ Олександр Башенко.

«Поява ще одного українського багатоденного велостарта в календарі інтернаціональних змагань з шосейного велоспорту на 2016-й рік — це свідчення того, що велоспорт в Україні активно розвивається. Впевнені, що Race Kirovograd дозволить залучити до участі багато іноземних команд, адже буквально через день після цього змагання вело-уїкенд продовжиться в Одесі. Там відбудуться міжнародні одноденки Тур де Рібас і Odessa Grand Prix. А для іноземних спортсменів таке «сусідство» — додаткова мотивація для участі і можливість набрати якомога більше очок», — зазначив Олександр Башенко.

Нагадаємо, що всього в календарі UCI на 2016 рік на території України заявлені рекордні 10 міжнародних змагань з шосейного велоспорту. У тому числі два жіночі перегони, які стануть для українського велоспорту абсолютним дебютом. Стартує український міжнародний велосезон на шосе в травні з самого престижного змагання Race Horizon Park (три одноденки). 27 травня — Race Horizon Park for Peace, 28 травня — Race Horizon Park Maidan, 29 травня — Horizon Park Classic. У ці ж дні відбудуться жіночі старти — Horizon Park Women Challenge і VR Women IT. З 31 травня по 2 червня пройде Tour of Ukraine. 4 та 5 червня у Вінниці стартують Grand Prix of Vinnytsia і Grand Prix of ISD. З 2 по 4 серпня відбудеться багатоденка Race Kirovograd, а завершиться сезон в Одесі 6 і 7 серпня одноденками Tour de Ribas і Odessa Grand Prix.