Біатлоністка Підгрушна завоювала "бронзу" етапу Кубка світу в спринті

В Естерсунді (Швеція) завершилася спринтерська гонка серед жінок в рамках етапу Кубка світу з біатлону, в якій 3-е місце посіла українка Олена Підгрушна.

Наша спортсменка припустилася однієї помилки на першій стрільбі в положенні "лежачи" і на деякий час вибула з числа лідерів перегонів. Але, на стійці зуміла відпрацювати у стрільбі ідеально і втрутилася в боротьбу за нагороди. Завдяки високій швидкості проходження дистанції українка зуміла зайняти 3-е місце.

Переможницею гонки стала Габріела Соукалова з Чехії з результатом 19 хвилин 46,2 секунди, 2-е місце і перший подіум у кар'єрі на рахунку італійки Федеріки Санфіліппо - 15,0 секунди відставання, у Підгрушної - 38,4 секунди відставання.

Раніше Підгрушна завоювала бронзу в индивиуальной гонці в рамках етапу КС в Остерсунді.

Таким чином, на недільну заключну гонку переслідування в рамках стартового етапу сезону КС 2015/16 Підгрушна вийде в статусі спортсменки, яка займає 2-е місце в загальному заліку Кубка світу.