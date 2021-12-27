Михайло Ларков шокував свого суперника.

12-річний український більярдист Михайло Ларков здивував всіх та несподівано виграв у Києві другий етап найпрестижнішої української серії турнірів - Кубка Української більярдної асоціації. Юний талант з міста Шепетівка (Хмельницька область) тріумфував на змаганнях, здолавши поспіль сімох суперників.

На стадії 1/8 фіналу Михайло переграв 20-річного росіянина Йосифа Абрамова, дворазового чемпіона світу серед дорослих. На думку експертів, це приголомшлива сенсація всього року в більярдному світі.

Ларков з рахунком 8:5 обіграв зіркового опонента з Росії.

У п'ятигодинному фіналі Михайло виграв у 19-річного Іллі Непийпиво з Полтави з рахунком 10:7 та став переможцем найстатусніших змагань у своїй кар'єрі.

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