Еліна Світоліна: Це мій найкращий сезон, я в 20-ці найсильніших у світі

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка здобула 40 перемог у сезоні-2015, виграла третій титул турніру WTA (Жіноча тенісна асоціація) і добилася перемоги над двома гравцями Топ-10 рейтингу, підвела підсумки сезону в інтерв'ю офіційному сайту WTA.

"Звичайно, це мій найкращий сезон. Я закінчила його, перебуваючи у Топ-20 рейтингу. Я щаслива. Разом з тим, є деякі речі, які я хочу, змінити не тільки в своїй грі, але і в підготовці. Я думаю, що потрібно більше працювати фізично, щоб бути сильнішою на весь сезон і, звичайно, планувати турніри потрібно розумніше. Є деякі невеликі деталі, які мають значення, якщо ви хочете грати на такому високому рівні. Різні дрібниці дуже важливі".

Говорячи про плани на міжсезоння, Світоліна зазначила: "Я збираюся приїхати на кілька тижнів в Абу-Дабі щоб звикнути до спеки і підготуватися до ігор на відкритих кортах. У мене той же тренер, що був і раніше - Йен Хьюз. Однак, з фізпідготовки у мене буде новий тренер, з яким ми почнемо працювати в це міжсезоння", - додала Світоліна.