Міжнародний союз велосипедистів зареєстрував рекордні 10 шосейних гонок в Україні

До нього увійшли рекордні десять 10 стартів на території України, включаючи два жіночі перегони, які стануть для українського велоспорту абсолютним дебютом, повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

Обидва жіночих старти, отримали від UCI категорію 1.2, пройдуть в кінці травня. Це групова гонка Horizon Park Women Challenge, яка заявлена на 28-е травня і має робочу назву VR Women ITT, яка може пройти на Хрещатику в рамках Race Horizon Park 2016, або по трасі аматорської гонки VR120 Race, яка в цьому році вперше відбулася у Вишгородському районі.

"Розвиток жіночого велоспорту має бути абсолютно точно одним з основних пріоритетів у роботі Федерації. Дві міжнародні гонки — це хороший крок в правильну сторону. У нас є одна з найсильніших велосипедисток світу, Ганна Соловей, якою ми пишаємося. Ми хочемо їй допомогти і дати можливість виступати на рідній землі. До того ж, їй ще потрібно кваліфікуватися на Олімпійські ігри. Також рідні старти потрібні і Ольги Шекель та іншим українським шоссейницам. Крім того, жіночий велоспорт зараз в принципі бурхливо розвивається. Це тренд, про який на конгресі UCI в Річмонді говорив президент Браян Куксон. І упустити цей розвиток ми не маємо права, особливо з урахуванням того що є успішними в цій дисципліні", — сказав президент Федерації велосипедного спорту України (ФВСУ) Олександр Башенко.

Крім двох дебютних жіночих стартів UCI також зареєстрував 8 чоловічих велогонок, серед яких є як знайомі назви, так і дебютні гонки.

У п'ятий раз поспіль серія одноденок під брендом Race Horizon Park пройде в статусі міжнародних гонок. 27-го травня старт великому українському велосезону дасть Race Horizon Park for Peace в Голосіївському районі міста Києва, 28-го травня відбудеться королевська гонка Race Horizon Park Maidan на Хрещатику, а завершить традиційний київський уік-енд не менш традиційна Horizon Park Classic навколо вулиці Миколи Грінченка на Протасовому Яру.

Наступний уїк-енд після Race Horizon Park — 4-е і 5-е червня — час для Гран-прі Вінниці та Гран-прі ІСД, які знову пройдуть в статусі міжнародних перегонів з категорією UCI 1.2. Головне нововведення 2016-го року любителів велоспорту чекає між гонками в Києві та Вінниці - з 31-го травня по 2-е червня пройде багатоденка Тур України, яку проведе спортивний клуб Kolss. Вперше в історії українського велоспорту багатоденна гонка отримала міжнародний статус, що можна назвати визначною подією.

"Ця багатоденка — вкрай важливий крок для нас. Ми ще не проводили багатоденних гонок в такому статусі, це свого роду випробування, але випробування виключно в позитивному сенсі. Ідея проста: Тур України пройде між Race Horizon Park в Києві та Гран-прі Вінниці. Ми б хотіли, щоб команди, які приїдуть до Києва, залишилися в Україні на гонки у Вінниці. Знову ж таки, проведення багатоденки — великий крок для нас. Ми досить довго йшли до цього, і я дуже радий, що все нарешті зійшлося", —прокоментував позитивну новину президент ФВСУ Олександр Башенко.

Завершиться міжнародний шосейний сезон в Україні, як і в 2015-му році, гонкою в Одесі. Серпневий уїк-енд в рамках Odessa Grand Prix вийшов у минулому сезоні дуже яскравим і привернув велику увагу з боку глядачів. У 2016-му році Одеса знову бере на себе організацію двох міжнародних одноденок: 6-го серпня пройде Тур де Рібас, а 7-го серпня одеситів і гостей міста знову порадує Odessa Grand Prix.