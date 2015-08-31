Понад 200 велогонщиків підкорили найшвидшу в Україні трасу на перегонах VR120 Race

Велогонка, що пройшла вперше, зібрала 204 учасники — чоловіків і жінок вікок від 18 до 77 (!) років.

Дистанція змагання VR120 Race пролягала від смт. Димер до розвороту біля воріт колишньої президентської резиденції «Територія акація» (за с. Сухолуччя) і назад. Такий маршрут утворив коло завдовжки 60 км. Жінки і юніори проїхали одне коло, решта учасників — два.

Переможцем у категорії "Еліта" (професійні спортсмени) став Володимир Когут, час - 2:39:03; друге місце посів Олександр Поливода, час - 2:39:03; третє — Володимир Дюдя, час - 2:39:03.

Після велоперегонів Володимир Когут, представник національної збірної України, виглядав втомленим, але абсолютно щасливим: "Так, ми їхали за вітром, але гонка була досить важкою. У першу чергу, через божевільну середню швидкість і короткі дистанції, які мотивували всіх "тиснути на газ" з першого ж кілометра. Звичайно, я дуже радий, що мені вдалося перемогти. Олександр Поливода був фаворитом гонки, але, треба сказати, мені вдалося його ментально переламати, тож я дуже задоволений".

У змаганнях брали участь спортсмени та аматори віком від 16 років. Переможцями стали: у категорії "Юніори" — Данило Осадчий, час - 1:47:40; у категорії"Жінки" — Олена Павлухіна, час - 1:47:40; у категорії"Аматори 20+" — Дмитро Воловод, час - 2:51:10; у категорії"Аматори 30+" — Олексій Кочін, час - 2:41:10; у категорії "Аматори 40+" — Дмитро Храповицький, час - 2:46:20; у категорії "Аматори 50+" — Олег Гансевич, час — 2:46:20 (у цій же категорії їхав і посол США Джеффрі Пайєтт, який посів 10 місце, час — 3:48:05 ). Переможцем у категорії "Аматори. Абсолют" став Олексій Кочін (перше місце в категорії "Аматори 30+"), який подолав усю дистанцію найшвидше з усіх любителів.

Варто зазначити, що перемога в жіночій категорії Олени Павлухіної, яка нещодавно змінила громадянство з українського на азербайджанське і успішно виступила на Європейських іграх в Баку за цю країну, посівши шосте місце в розділці, відображає, наскільки серйозний рівень був у VR120 Race.

Призовий фонд VR120 Race становив 120 тисяч гривень.Організатори запевняють, що наступного року перегони претендують стати міжнародною гонкою.

«Саме з таких аматорських перегонів і починається спорт вищих досягнень. Коли любительський спорт переростає у професійний, це є ознакою того, що його розвивають люди, які справді серцем вболівають за свою справу. Без таких гонок розвиток виду спорту в країні неможливий. І вперше на моїй пам'яті орган влади сам проявляє ініціативу і бере на себе організацію велоперегонів. Велогонка VR120 Race, яка цього року пройшла вперше, а на наступний рік планується як міжнародна, дозволить не лише залучити до участі міжнародних велогонщиків, підготувати траси, відремонтувати дороги, а й стане ще одним вагомим кроком у розвитку та популяризації велоспорту країни. Адже саме завдяки таким «домашнім» стартам наші українські спортсмени очолюють списки у міжнародних турах», — зазначив президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко.

Велоперегони VR120 Race організували Вишгородська районна державна адміністрація, Федерація велосипедного спорту України, Федерація триатлону України за підтримки Київської обласної державної адміністрації.