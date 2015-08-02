Українець Полівода виграв міжнародну дебютну велогонку Odessa Grand Prix

На подіум першого з двох стартів у Південній Пальмірі також потрапив ще один українець — Артем Топчанюк із збірної Миколаївської області, повідомляє прес-служба оргкомітету змагань.

Велогонка Odessa Grand Prix вже давно стала справжньою класикою для Південної Пальміри, але сьогодні цей престижний старт вперше був проведений в якості міжнародного і отримав категорію 1.2 від Міжнародного союзу велосипедистів. Для досягнення цього успіху одеським організаторів на чолі з директором гонки Сергієм Красновим довелося пройти довгий шлях у 20 років.

Зі спортивної точки зору, перша з двох гонок в Одесі стала дуже захоплюючою і напруженою. 160 кілометрів по складному рельєфу і трасі з пристойною кількістю бруківки ставали ще складніше в силу палючого сонця. Температура періодично доходила до 40 градусів за Цельсієм, що, знову ж, явно не було подарунком для гонщиків.

Головними фаворитами гонки, яка переважно проходила по трасі Київ – Одеса і завершувалася на легендарній вулиці Дерибасівській, безумовно була команда Kolss-BDC Миколи Скоренко, яка на даний момент сенсаційно займає перше місце в рейтингу Європейського туру. Тим не менш, конкуренти з інтернаціональних команд в особі сильного колективу з Баку і Minsk Cycling Club не дали киянам спокійно відчувати себе на трасі.

Тим не менш, це не завадило Kolss-BDC здобути чергову перемогу на українських гонках в поточному сезоні. У самому фіналі з певними навігаційними складнощами найкраще розібрався Олександр Полівода, один з кращих гонщиків команди на даний момент, і зміг здобути перемогу з помітною перевагою. Тренерський штаб на чолі з Миколою Скоренко напевно був щасливий, бо гонка на цей раз далеко не завжди складалася з планом Kolss-BDC.

Боротьбу за друге місце виграв словенець Матей Мугерлі з команди Synergy Baku – сильний і визнаний у світі велоспорту спринтер. На фінішній лінії він випередив один з найбільш яскравих українських велосипедистів, Артема Топчанюка, який на цій гонці захищав кольори регіональної команди з Миколаєва. Ще один показник того, що в поточному році форма у Артема тільки поліпшується.

Двоє українців на подіумі – відмінний результат для України на дебютному міжнародному Odessa Grand Prix. Змагання в Одесі триватимуть груповою гонкою, яка пройде по колам в самому центрі, і серце міста.

Президент Федерації велосипедного спорту України Олександр Башенко перед стартом гонки заявив:«Я всіх щиро вітаю з першим міжнародним стартом у місті Одеса, який ознаменується двома днями, двома важкими гонки. Всім бажаю високих спортивних досягнень. Впевнений, що перегони будуть непростими, але особливо хочу побажати удачі двом одеським командам. І хочу, щоб сьогодні здобули перемогу саме наші українські гонщики. Крім того, хочу не менш щиро подякувати місто Одесу і всіх, хто причетний до велоспорту в Одесі, за організацію старту і фінішу гонки в самому серці міста. Моя особиста подяка мерові Одеси Труханову за його допомогу і сприяння».

Odessa Grand Prix вперше стартувала в 1995 році. Дуже символічно, що рівно через 20 років, 20-я версія гонки стала міжнародною.