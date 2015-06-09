Міжнародну велогонку у Вінниці виграли дві київські команди

У Вінниці завершилися змагання з велоспорту, в рамках яких вдбулася гонка Критеріум й дві гонки категорії 1.2 UCI (Міжнародного союзу велосипедистів). У всіх трьох стартах перемогу здобули українські спортсмени, повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

У п'ятничному Критеріумі, який відкрив змагання, перемогу здобув Андрій Кулик з Kolss-BDC. Друге місце у його колеги по команді Олександра Превари який відірвався від групи і втік на останніх колах у відрив. Третю сходинку посів Павло Бондаренко з Kyiv Capital Racing. Таким чином, українсько-польська Kolss-BDC, яка нині посідає друге місце в Європейському турі, в черговий раз довела, що рівних їй на подібних гонках практично немає — як з тактичної, так і з суто спортивної точки зору.

У суботній міжнародній гонці Гран-прі Вінниці золото взяв Віталій Буц з Kolss-BDC, друге місце у Анатолія Пахтусова, з ISD Continental Team, третє місце виборов Андрій Хрипта з команди Kyiv Capital Racing.

У неділю гонщиків чекав ще один міжнародний старт, який також отримав категорію 1.2 від UCI — Гран-прі ІСД. Ця одноденка є наступницею Гран-прі Донецька, першої міжнародної гонки в історії українського велоспорту, яка вперше пройшла в 2007-му році. Тому і престижність у недільного старту була особливою.

Цього разу, перемогу здобув Андрій Хрипта (Kyiv Capital Racing), який проявив кмітливість, обдурив усіх і поїхав від компаньйонів по відриву. Таким чином, нова українська команда Kyiv Capital Racing, ініціатором створення якої і одним з головних помічників виступає новообраний президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко, здобула свою першу велику перемогу в історії.

Срібло у велогонщика Kolss-BDC Олександра Поліводи, переможця однієї з трьох гонок в рамках Race Horizon Park минулого тижня. Третю сходинку посів Максим Васильєв, який навіть на тлі великої втоми "вирізав" спринт з невеликої групи.

"Після того, як я в суботу проїхав весь день у відриві, в неділю мені було максимально важко. Перемоги на гонках міжнародного рівня легкими ніколи не бувають, хоч цього деколи хочеться. Крім того, сильна спека сама по собі давала про себе знати — тяжкість відчувалася буквально з першого кілометра. Але я, звичайно, дуже задоволений. В першу чергу, для нашої команди Kyiv Capital Racing це перший великий успіх. Не можу сказати, що є якісь величезні емоції, але я, повторюся, неймовірно задоволений. Тепер хочеться максимально добре виступити на чемпіонаті України", — прокоментував свій успіх переможець Андрій Хрипта з Kyiv Capital Racing.

Перемога Kyiv Capital Racing стала знаковою, оскільки цій столичній команді вдалося перервати тривалу гегемонію Kolss-BDC, яка виграла чотири попередні українські міжнародні перегони. Ці два київських колективу близько співіснують, але мова йде про дві різні команди, у яких різні цілі.

Новообраний президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко зазначив: "Хочу сердечно подякувати за те, що взяли на себе тягар організації таких серйозних змагань. Це дуже і дуже нелегка праця. Гран-прі Вінниці має особливе значення зі спортивної точки зору, бо ті очки, які наберуть гонщики, підуть у залік кожної збірної і вплинуть на відбір на Олімпійські ігри наступного року в бразильському Ріо-де-Жанейро. Так склалося що Вінниця дала нашій країні президента, голову Верховної Ради, нинішнього міністра молоді і спорту і, що найголовніше, срібного призера Олімпійських ігор з велосипедного спорту і багаторазового чемпіона світу Сергія Чернявського".