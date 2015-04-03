У київській велогонці візьмуть участь команди з Польщі, Данії та Білорусі

Про це повідомляє прес-служба Оргкомітету змагань.

Польська команда Wibatech Fuji Zory вже традиційно бере участь у серії травневих змагань Race Horizon Park. В минулому році за підтримки команди лідер Смолен Томаж намагався піднятися на високе місце всі три гоночних дня, але вище 13-го місця поляку не вдалося зійти. Завдяки спонсорам і новим технічним директорам Отто Петеру (Німеччина) і Маріо Вочу (Австрія), список Wibatech Fuji Zory поповнився двома австрійськими гонщиками - братами Деннісом і Тобіасом Вочеми. Крім того, в лютому в ряди команди зараховані два нових спортсмена - Войцех Скарзінскі і Бартош Піліш, які минулого року виступали за команду Mexller.

Один з найбільш відомих українських велосипедистів Руслан Підгорний (чемпіон світу в командній гонці переслідування на треку 1998 р., чемпіон Європи в індивідуальній гонці переслідування на треку 1999 р. (U-23), чемпіон Європи в груповій гонці на треку (U-23)) сьогодні тренує новоспечений мінський проект «Minsk Cycling Club». Справедливості заради варто відзначити, що такого складу Мінськ в Україну ще не привозив.

Андрій Красильников виступав за континентальну команди GARMIN, в 2013 році був чемпіоном Білорусі в груповій гонці. Костянтин Клименков в 2013 році виступав за континентальний клуб «Астана», а в минулому сезоні на Race Horizon Park боровся за подіум у складі українсько-італійського проекту Amore&Vita. Станіслав Божков 4 роки виступав за італійські клуби Palazago Zocorinese і Podenzano і здобув 5 перемог на престижних гонках в Італії. Сергій Папок також виступав за італійський клуб Opla', де був найбільш конкурентоспроможним гонщиком в пелотоні, на його рахунку 10 перемог в італійських внутрішніх змаганнях. «Рівень наших гонщиків цілком професійний, і навчати їх не доводиться. Мені дуже легко працюється з хлопцями. Антон Музичкін, наприклад, чемпіон світу на треку серед юніорів в гонці скретч в 2012 році. А про Сашу Кучинського - легенду білоруського шосейного спорту, досвідченого спортсмена WorldTour - можна і не говорити. Склад на київські перегони ми привеземо дуже конкурентний, і будемо впевнено претендувати на перемоги всі три дні», - заявляє Підгорний.

Таким чином, на сьогодні в пелотоні Race Horizon Park 9 міжнародних команд із Чехії, США, Італії, Австрії, Болгарії, Угорщини, Польщі, Білорусі та Данії.

Міжнародна велогонка Race Horizon Park 2015 традиційно відбудеться у межах святкування Дня Києва і пройде вулицями столиці вже восьмий рік поспіль протягом трьох днів: 29 травня (Голосіївський район), 30 травня (вул. Хрещатик) і 31 травня (Солом'янський район).

Комісаром UCI призначений досвідчений ізраїльський суддя Ієшуа Копітко.