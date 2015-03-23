Біатлоніст Тищенко став кращим новачком року за версією IBU
17:11, 23 березня 2015Інше
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Кращим новачком 2015 року за версією Міжнародної федерації біатлону (IBU) став українець Артем Тищенко.
Артем Тищенко визнано найкращим дебютантом / sportonline.ua
Наш юніор вже встиг піднятися на подіум Кубка світу (в одиночній змішаній естафеті) і провести кілька непоганих гонок, а також завоював срібло в естафеті на чемпіонаті Європи, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.
21-річний Тищенко зайняв 60-е місце в підсумковій таблиці Кубка світу сезону 2014/15.
Кращим новачком 2015 року в жіночому біатлоні визнана французька спортсменка Енора Латулье.
За підсумками 2014 року ці нагороди завоювали, відповідно, Франциска Пройсс (Німеччина) і Йоханнес Тінгнес Бе (Норвегія).
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