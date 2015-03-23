Біатлоніст Тищенко став кращим новачком року за версією IBU

Наш юніор вже встиг піднятися на подіум Кубка світу (в одиночній змішаній естафеті) і провести кілька непоганих гонок, а також завоював срібло в естафеті на чемпіонаті Європи, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

21-річний Тищенко зайняв 60-е місце в підсумковій таблиці Кубка світу сезону 2014/15.

Кращим новачком 2015 року в жіночому біатлоні визнана французька спортсменка Енора Латулье.

За підсумками 2014 року ці нагороди завоювали, відповідно, Франциска Пройсс (Німеччина) і Йоханнес Тінгнес Бе (Норвегія).