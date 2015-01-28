Україна домоглася перенесення міжнародної велогонки з Ялти в Карпати

Міжнародна велогонка по швидкісному спуску ("даунхіл"), відбудеться в 2015-му році не в Ялті, як це було передбачено календарем змагань раніше, а в Карпатах. Рішення про це ухвалив Міжнародний союз велоспорту (UCI), повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

Змагання в Карпатах пройдуть 22-24 серпня.

Раніше Федерація велосипедного спорту України звернулася до UCI з проханням розібратися в ситуації з проведенням української велогонки по даунхілу (DH), що традиційно проводиться в Ялті, яка після анексії Криму, була заявлена як російська гонка. Кримські організатори змагань зареєстрували гонку в Ялті в календарі на 2015 рік як російські перегони, маючи на неї українську ліцензію.

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У UCI розглянули скаргу і призначили проведення міжнародної велогонки по швидкісному спуску Bukovel Horizon Cup DHI 2015 в Буковелі 22-24 серпня.