Церемонія зважування учасників турніру WWFC 13 відбудеться в CrossFit Banda II Арена

20 бійців візьмуть участь в обов'язковій церемонії напередодні турніру.

У п'ятницю, 14 грудня в спортивному клубі CrossFit Banda II Арена відбудеться офіційна церемонія зважування учасників міжнародного професійного турніру по змішаним бойовим мистецтвам WWFC 13.

У битвах поглядів зі своїми суперниками зустрінуться 20 учасників турніру WWFC 13, повідомили УНІАН в оргкомітеті турніру.

У турнірі візьмуть участь:

Михайло Пастернак (Польща) vs. Роман Долідзе (Грузія, Україна);

Сальвадор феліпе Нсуе Айиугоно (Іспанія) vs. Ігор Втрата (Київ, Україна);

Феліпе да Сілва Майя (Бразилія) vs. Магомед Ознієв (Австрія);

Моктар Бенкаси (Франція) vs. Руслан Хажмурзаев (Київ, Україна);

Морган Шарриер (Франція) vs. Марко Ковачевич (Швейцарія);

Олександру Инсуратсель (Молдова) vs. Алі Хусейнов (Миколаїв, Україна);

Хара Димитрула (Греція) vs. Аліса Данюк (Кам'янське, Україна);

Ігор Гончаров (Харків, Україна) vs. Денис Бондар (Харків, Україна);

Едуард Лазаревич (Білорусь) vs. Рабиль Сабирли (Дніпро, Україна);

Олексій Поліщук (Кременчук, Україна) vs. Владислав Семенцов (Кам'янське, Україна).

Дата зважування - 14 грудня 2018 року, час - 15:00.

Місце: CrossFit Banda II Арена, Київ, Новопечерський провулок, 5

Як повідомляв УНІАН, міжнародний професійний турнір по змішаним бойовим мистецтвам WWFC 13 пройде 15 грудня в київському Палаці Спорту. Початок - о 18.00.