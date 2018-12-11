Світоліна другий рік поспіль перемогла на виставковому турнірі у Франції

У фіналі українка здолала білоруску Александру Саснович.

Українська тенісистка Еліна Світоліна другий рік поспіль здобула перемогу на виставковому турнірі у Франції Open de Caen, що проходив у місті Кан.

У фінальному поєдинку четверта ракетка планети Еліна Світоліна обіграла у трьох сетах суперницю з Білорусі Александру Саснович (№ 30 у рейтингу WTA). Рахунок матчу - 3:6, 6:3, 6:4 на користь Світоліної. Про це повідомляє офіційний твіттер змагань.

Нагадаємо, у турнірі брали участь усього чотири спортсменки. У півфіналі українка перемогла 17-річну француженку Манон Леонар (1206 місце у рейтингу).

Турнір Open de Caen є виставковим і не входить до реєстру змагань WTA-Tour.

I am so happy to win here for the second year in a row!🏆



Thanks @OpenCaen for such a great tournament and organisation!



And many thanks to my #FamEli for all the kind words!💞 pic.twitter.com/sRhO8zb4zo — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 10 грудня 2018 р.

Для Світоліної титул у Кані став уже другим в її кар'єрі. Українська тенісистка також перемогла на цих змаганнях і наприкінці 2017 року.

Нагадаємо, що 2018 рік став для першої ракетки України найуспішнішим. Наприкінці жовтня Світоліна здобула перемогу у фіналі Підсумкового турніру WTA у Сінгапурі.