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Світоліна другий рік поспіль перемогла на виставковому турнірі у Франції

10:28, 11 грудня 2018
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Еліна Світоліна другий рік поспіль перемогла на турнірі у Кані / Léa Quinio/Sport à Caen

Українська тенісистка Еліна Світоліна другий рік поспіль здобула перемогу на виставковому турнірі у Франції Open de Caen, що проходив у місті Кан.

У фінальному поєдинку четверта ракетка планети Еліна Світоліна обіграла у трьох сетах суперницю з Білорусі Александру Саснович (№ 30 у рейтингу WTA). Рахунок матчу - 3:6, 6:3, 6:4 на користь Світоліної. Про це повідомляє офіційний твіттер змагань.

Нагадаємо, у турнірі брали участь усього чотири спортсменки. У півфіналі українка перемогла 17-річну француженку Манон Леонар (1206 місце у рейтингу).

Турнір Open de Caen є виставковим і не входить до реєстру змагань WTA-Tour.

Для Світоліної титул у Кані став уже другим в її кар'єрі. Українська тенісистка також перемогла на цих змаганнях і наприкінці 2017 року.

Нагадаємо, що 2018 рік став для першої ракетки України найуспішнішим. Наприкінці жовтня Світоліна здобула перемогу у фіналі Підсумкового турніру WTA у Сінгапурі.

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Теги: #Еліна Світоліна