этот материал доступен на русском

Лідери збірної України з карате завоювали два золота на турнірі Серії А в Китаї

23:34, 09 грудня 2018
Інше
179 0
Анжеліка Терлюга і Станіслав Горуна / UKF

Переможцями турніру в категорії куміте стали лідери нашої команди – Анжеліка Терлюга (до 55 кг) та Станіслав Горуна (до 75 кг).

Читайте такожВалерій Чоботар приніс українському карате першу срібну медаль чемпіонату світу

Терлюга на шляху до фіналу перемогла суперниць з Індії (8-0), Канади (6-0), Таїланду (6-0), Японії (1-0) і Болгарії (3-0). У головному поєдинку на турнірі українка виграла з рахунком 4-0 у японки Ішаї Фумікі.

Горуна по ходу турніру виграв у представників Білорусі (6-1), Чехії (0-0), Росії (4-0), Гватемали (3-0) і Туреччини (2-0). У фіналі українець виявився сильнішим за хорвата Енеса Гарібовича (4-0).

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з карате збірна України змогла завоювати одну медаль.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #збірна України з карате