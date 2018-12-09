Лідери збірної України з карате завоювали два золота на турнірі Серії А в Китаї

АнжелікаТерлюга і Станіслав Горуна посіли найвищі місця у своїх категоріях.

Спортсмени збірної України з карате здобули дві золоті медалі на етапі престижної Серії А в китайському Шанхаї.

Переможцями турніру в категорії куміте стали лідери нашої команди – Анжеліка Терлюга (до 55 кг) та Станіслав Горуна (до 75 кг).

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Терлюга на шляху до фіналу перемогла суперниць з Індії (8-0), Канади (6-0), Таїланду (6-0), Японії (1-0) і Болгарії (3-0). У головному поєдинку на турнірі українка виграла з рахунком 4-0 у японки Ішаї Фумікі.

Горуна по ходу турніру виграв у представників Білорусі (6-1), Чехії (0-0), Росії (4-0), Гватемали (3-0) і Туреччини (2-0). У фіналі українець виявився сильнішим за хорвата Енеса Гарібовича (4-0).

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з карате збірна України змогла завоювати одну медаль.