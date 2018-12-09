Світоліна пробилася до фіналу виставкового турніру у Франції

Українка провела перший матч після перемоги на Підсумковому турнірі.

Четверта ракетка світу українська тенісистка Еліна Світоліна другий рік поспіль пробилася у фінал виставкового турніру у Франції.

На змаганнях в Кані беруть участь чотири тенісистки. У своєму півфіналі українка за 1 годину 23 хвилини обіграла 17-річну француженку Манон Леонар - 6:3, 6:4. Про це повідомляє офіційний твіттер турніру.

Зазначимо, що цей матч став першим для українки після тріумфу на Підсумковому турнірі в Сінгапурі.

👏 Ça-aura pas été si simple pour @ElinaSvitolina face à Manon Léonard qui a fait forte impression au @ZenithCaen (6/3 - 6/4)#OpenCaen 🎾 pic.twitter.com/RvvMoLTQbb — Open de Caen (@OpenCaen) December 9, 2018

У фіналі Світоліна зіграє проти переможниці пари Олександра Саснович (Білорусь, 30-а ракетка світу) – Еліца Костова (Болгарія, 215-й номер у світі).

Нагадаємо, в інтерв'ю УНІАН Світоліна розповіла, яких зусиль їй коштувала перемога на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі, прокоментувала помітні зміни у своєму зовнішньому вигляді і зізналася у своїх футбольних пристрастях.