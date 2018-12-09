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Світоліна пробилася до фіналу виставкового турніру у Франції

20:10, 09 грудня 2018
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Еліна Світоліна провела перший матч після перемоги на Підсумковому турнірі-2018 / REUTERS

На змаганнях в Кані беруть участь чотири тенісистки. У своєму півфіналі українка за 1 годину 23 хвилини обіграла 17-річну француженку Манон Леонар - 6:3, 6:4. Про це повідомляє офіційний твіттер турніру.

Зазначимо, що цей матч став першим для українки після тріумфу на Підсумковому турнірі в Сінгапурі.

У фіналі Світоліна зіграє проти переможниці пари Олександра Саснович (Білорусь, 30-а ракетка світу) – Еліца Костова (Болгарія, 215-й номер у світі).

Нагадаємо, в інтерв'ю УНІАН Світоліна розповіла, яких зусиль їй коштувала перемога на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі, прокоментувала помітні зміни у своєму зовнішньому вигляді і зізналася у своїх футбольних пристрастях.

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Теги: #Еліна Світоліна