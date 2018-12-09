Українки провалилися в гонці переслідування з біатлону в Поклюці

Краща з українок Юлія Джима посіла 24-е місце.

Етап Кубка світу з біатлону в Поклюці завершився жіночою гонкою переслідування, в якій тріумфувала фінка Кайса Макарайнен. Переможниця вчорашнього спринту впевнено виграла друге золото поспіль, показавши результат 29:16.9. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Другу сходинку з відривом у 41,3 секунди зайняла італійка Доротея Вірер, а бронзова медаль на рахунку словацької спортсменки Пауліни Фіалкової.

Жодній з українок, які стартували, не вдалося потрапити до топ-20.

Найбільші надії українські вболівальники пов'язували з Оленою Підгрушною, яка фінішувала 7-ю у спринті. Проте капітан жіночої команди не зуміла показати гідний результат, в першу чергу в швидкості по дистанції. Підгрушна пройшла чисто перших три кордони, проте на останньому двічі помилилася. Не показала Підгрушна і свого фірмового останнього кола. Підсумковий результат - 27-е місце.

Трохи кращий результат показала Юлія Джима, яка стартувала 20-ю. Відпрацювавши чисто на вогневих рубежах, Джима фінішувала 24-ю.

Єдиною з наших дівчат, хто зуміла досягти прогресу, виявилася Анастасія Меркушина. У неї, як і у Підгрушної, два промахи на вогневих рубежах, але рух вгору з 46-го місця у спринті до 37-го - в персьюті. А ось Валі Семеренко поки вхід у сезон дається важче за інших. Вона припинила боротьбу і не стала фінішувати в гонці, в якій спочатку мала шанси на кубкові очки, маючи 25-й стартовий номер.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОНКИ

1. Кайса Макарайнен (Фінляндія, 0+0+0+0) 29:16.9

2. Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+0) +41.3

3. Пауліна Фіалкова (Словаччина, 0+0+0+0) +59.2

4. Ліза Витоцци (Італія, 0+0+0+0) +1:01.5

5. Марта Олсбю Роселанд (Норвегія, 0+1+0+0) +1:22.1

6. Клеп Еган (США, 0+0+1+0) +1.22.6

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24. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+0) +2:46.3

27. Олена Підгрушна (Україна, 0+0+0+2) +2:59.3

37. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1+1+0) +3:30.8

DNF. Валя Семеренко (Україна, 1+1+0+1)