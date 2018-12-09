Українець Прима фінішував 11-м у чоловічій гонці переслідування з біатлону

Як і в спринтерській гонці, перемогу здобув норвежець Йоханнес Бе.

В Поклюці відбулася чоловіча гонка переслідування, в якій тріумфував норвежець Йоханнес Бе. Результат норвежця - 30 хвилин і 20,4 секунд. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Бе обійшов француза Фійона Майї, який посів друге місце, відставши лише на 0,1 секунди. Третє місце посів росіянин Олександр Логінов, який лідирував, але потім впав за кілька десятків метрів від фінішу. Логінов програв норвежцю 1,9 секунд.

Кращим з українців став Артем Прима, який стартував тринадцятим і покращив свій спринтерський результат до 11-го місця. Сергій Семенов посів 38-му позицію, а Дмитро Підручний замкнув топ-40, хоча стартував під 58-им номером.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОНКИ

1. Йоханнес Бе (Норвегія, 1+0+0+2) 30:20.4

2. Фійон Майї (Франція, 0+0+0+0) + 0.1

3. Олександр Логінов (Росія, 0+0+1+0) +1.9

4. Сімон Едер (Австрія, 0+0+0+0) + 16.1

5. Джуліан Еберхард (Австрія, 0+1+0+0) +25.0

6. Тарьє Бе (Норвегія, 0+0+0+1) + 28.6

...

11. Артем Прима (Україна, 1+0+1+0) +1:05.6

38. Сергій Семенов (Україна, 0+2+0+0) +2:59,4

40 Дмитро Підручний (Україна, 0+1+2+0) +3:14,4