Прима потрапив в Топ-15 чоловічої спринтерської гонки етапу Кубка світу з біатлону

Норвежець Йоханнес Бе здобув першу перемогу в новому сезоні.

В Поклюці відбулася чоловіча спринтерська гонка на дистанції 10 кілометрів, де переможцем став Йоханнес Бе з результатом 23 хвилини і 46,3 секунди.

Норвежець випередив посівшого друге місце француза Антоніна Гігонна на 16,1 секунди, повідомляє SportArena.

Третє місце зайняв Олександр Логінов з результатом 24 хвилини 2,7 секунди.

Мартен Фуркад невдало провів гонку, зайнявши лише 24 місце і відставши від переможця на 1 хвилину і 12,2 секунди.

Кращим з українців став Артем Прима, який посів 13 місце. На 37-му місці розташувався Сергій Семенов. Дмитро Підручний зайняв 58 місце, Віталій Кільчицький — 83-й.

Наступною гонкою етапу Кубка світу в Поклюці для чоловіків стане гонка переслідування, яка відбудеться 9 грудня.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОНКИ

1. Йоханнес Бе (Норвегія, 1) 23:46.3

2. Антонін Гигонна (Франція, 0) +16.1

3. Олександр Логінов (Росія, 0) +16.4

...

13. Артем Прима (Україна, 0) +51.1

37. Сергій Семенов (Україна, 0) +1.36.1

58. Дмитро Підручний (Україна, 0) +1.57.3

83. Віталій Кільчицький (Україна, 2) +2.39.6