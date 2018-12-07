Українська біатлоністка Джима: за Словенію поки що бігати не збираюся

Переможниця індивідуальної гонки першого етапу Кубка світу розповіла про підготовку до сезону в складі чоловічої збірної Словенії.

Першу особисту гонку жіночого кубкового сезону виграла українка Юлія Джима. Готуючись окремо від національної збірної, вона бездоганно відстріляла, не допустивши жодного промаху, і зуміла зберегти перевагу на останньому колі.

Про те, як це — виграти першу гонку в сезоні, якого не повинно було бути, адже ще навесні спортсменка оголосила про закінчення кар'єри, Джима розповіла в інтерв'ю Матч ТВ.

- Ще з минулого року я очікувала, що хоч раз, але буду першою. У тому сезоні не вийшло. А зараз я відразу почала з перемоги, звичайно, це несподівано, але дуже рада, що цього разу місце не третє. Сподіваюся, далі буде краще.

- В літнє міжсезоння тренувалася з чоловічою збірною Словенії, і хочу подякувати президенту федерації біатлону України, що дозволив мені це, і Урошу Велепецу (тренер словенської збірної), що прийняв мене в команду. Влітку намагалася тягнутися за хлопцями, думаю, це мені дуже допомогло. Плюс я багато часу проводила на цій трасі, і вона наполовину стала для мене домашньою, - зазначила Юлія.

— Наприкінці минулого сезону я серйозно думала про відхід зі спорту. Але все зробили, щоб я залишилася, федерація пішла на поступки, і я вирішила ще рік побігати. Краще спробувати і пошкодувати, ніж не пробувати і потім не знати, що було б, - додала українська біатлоністка.

- Щодо виступів за збірну Словенії, то думаю, всі розуміють — на даний момент це неможливо. Але знаєте, як кажуть: ніколи не говори ніколи. У житті бувають різні ситуації, і незрозуміло, як все обернеться. Але на даний момент я бігаю за Україну і сподіваюся, буду продовжувати, - підсумувала спортсменка.