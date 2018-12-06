Вперше в Україні відбудеться церемонія нагородження ММА – WWFC Awards 2018

Кращих спортсменів нагородять в шести номінаціях.

25 грудня 2018 року в Києві у FREEDOM HALL відбудеться гала-вечір WWFC Awards 2018, присвячений підведенню підсумків діяльності міжнародної ліги змішаних бойових мистецтв World Warriors Fighting Championship.

Головна подія вечора – урочиста церемонія нагородження кращих спортсменів ліги WWFC за 2018 рік в різних номінаціях, повідомили УНІАН у прес-службі WWFC.

За підсумками голосування глядачів і фанатів ММА визначаться переможці в номінаціях:

- кращий бій року;

- найкращий нокаут року;

- кращий сабмішн року;

- прорив року;

- приз глядацьких симпатій;

- кращий боєць року.

Віддати голос переможцю кожній з номінацій можна на сайті WWFC Awards 2018 в період з 16 по 25 грудня.

Також на заході будуть оголошені результати голосування і оголошений переможець спеціальній номінації від ISPORT – «Спортсмен року в Україні 2018».

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Нагадаємо, міжнародний турнір по змішаним бойовим мистецтвам WWFC 13 пройде 15 грудня 2018 року в Києві у Палаці Спорту, а офіційна церемонія зважування – 14 грудня в спортивному клубі «CrossFit Banda II Арена».

World Warriors Fighting Championship (WWFC) — міжнародна організація, що проводить бої по змішаним бойовим мистецтвам (ММА) серед професіоналів. Головний офіс у Києві (Україна). Заснована в 2013 році. За даними незалежного статистичного порталу Fight Matrix, серед ММА-організацій ліга WWFC займає 34 місце з 500 у світі і 7 місце серед країн СНД.

Перший турнір WWFC — Cage Encounter, відбувся 14 червня 2014 року в Кишиневі (Молдова). У 2014 році ліга організувала 4 турніру, в 2015 і 2016 роках — по 6 турнірів, в 2017 — 14 турнірів, станом на жовтень 2018 року — 9 турнірів.

WWFC провела 39 турнірів, у тому числі 12 номерних івентів і турніри серії Road to WWFC, Ukraine Selection і Warriors Honor. Заходи організації проходили в Україні, Франції, Люксембурзі та Молдові.

Засновник і президент WWFC — Володимир Тесля, віце президент WWFC — Денис Перч, CEO — Марія Мащенко