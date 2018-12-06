Українка Джима виграла індивідуальну гонку етапу Кубка світу з біатлону

Наша спортсменка здобула першу особисту перемогу в кар'єрі.

В Поклюці (Словенія) завершилася індивідуальна гонка в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону, де перемогу здобула українка Юлія Джима.

Наша спортсменка здобула першу перемогу в індивідуальній гонці в кар'єрі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Джима ідеально відпрацювала на вогневих рубежах вразивши всі 20 мішеней. А швидкість проходження дистанції українкою склала 43 хвилини 06.6 секунди.

Українка програла деяким суперницям по швидкості, але зуміла здобути загальну перемогу саме через точну стрільбу. 2-е місце посіла Моніка Хойніш з Польщі - 5,9 секунди відставання (1 хвилина штрафу), 3-е - Маркета Давідова з Чехії - 16,5 секунди (1).

Успіх Джими дозволив українським біатлоністкам перервати невтішну серію без перемог, яка тривала з лютого 2016 року.

Інші українки в цій гонці розташувалися в межах з 15-го по 20-е місця.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОНКИ

1. Юлія Джима (Україна, 0) 43:05.6

2. Моніка Хойніш (Польща, 1) +5.9

3. Маркета Давидова (Чехія, 1) +16.5

4. Пауліна Фіалкова (Словаччина, 2) +19.5

5. Байба Бендіка (Латвія, 0) +20.8

6. Ліза Вітоцци (Італія, 1) +27.1

…

15. Олена Підгрушна (0) +1.12.0

16. Анастасія Меркушина (1) +1.12.4

20. Юлія Журавок (0) +1.32.8