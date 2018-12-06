Українка Джима виграла індивідуальну гонку етапу Кубка світу з біатлону
В Поклюці (Словенія) завершилася індивідуальна гонка в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону, де перемогу здобула українка Юлія Джима.
Наша спортсменка здобула першу перемогу в індивідуальній гонці в кар'єрі, повідомляє офіційний сайт змагань.
Джима ідеально відпрацювала на вогневих рубежах вразивши всі 20 мішеней. А швидкість проходження дистанції українкою склала 43 хвилини 06.6 секунди.
Українка програла деяким суперницям по швидкості, але зуміла здобути загальну перемогу саме через точну стрільбу. 2-е місце посіла Моніка Хойніш з Польщі - 5,9 секунди відставання (1 хвилина штрафу), 3-е - Маркета Давідова з Чехії - 16,5 секунди (1).
Успіх Джими дозволив українським біатлоністкам перервати невтішну серію без перемог, яка тривала з лютого 2016 року.
Інші українки в цій гонці розташувалися в межах з 15-го по 20-е місця.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОНКИ
1. Юлія Джима (Україна, 0) 43:05.6
2. Моніка Хойніш (Польща, 1) +5.9
3. Маркета Давидова (Чехія, 1) +16.5
4. Пауліна Фіалкова (Словаччина, 2) +19.5
5. Байба Бендіка (Латвія, 0) +20.8
6. Ліза Вітоцци (Італія, 1) +27.1
…
15. Олена Підгрушна (0) +1.12.0
16. Анастасія Меркушина (1) +1.12.4
20. Юлія Журавок (0) +1.32.8